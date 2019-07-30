Подмосковные спасатели готовятся к покорению Эльбруса

Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы готовятся к покорению Эльбруса. Это будет их пятое восхождение на гору. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

Группа из девяти спасателей перед подъемом на Эльбрус пройдет недельные занятия по адаптации и акклиматизации в высокогорье. Они должны подняться на уровни разной высоты - от 2300 до 4600 метров. Отмечается, что тренировки пройдут в поселке Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. По словам начальника Люберецкого территориального управления Мособлпожспаса Олега Хатина, такие сборы способствуют улучшению профессиональных навыков спасателей.

Эльбрус - высочайшая гора Европы, максимальная точка находится на высоте 5642 метра.



