Подмосковье стало регионом с самой высокой динамикой строительства школ
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в Московской области наблюдается самая высокая динамика по строительству школ среди регионов РФ. Об этом он сообщил, выступая на Российском международном форуме «Время образования», проходящем в Подмосковье.
Как отметил Кравцов, на днях в регионе состоялась закладка 25 новых школ. Он добавил, что Подмосковье также показывает положительные результаты по качеству образования, регион поднялся с 12 на 6 место в рейтинге по данному критерию.
В свою очередь министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев назвал команду Подмосковья, занимающуюся цифровизацией образования, одной из самых сильных в России. В настоящее время регион участвует в ряде пилотных проектов, направленных на цифровизацию образовательной среды, отмечает «Радио 1».
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