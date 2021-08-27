Подмосковье стало регионом с самой высокой динамикой строительства школ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в Московской области наблюдается самая высокая динамика по строительству школ среди регионов РФ. Об этом он сообщил, выступая на Российском международном форуме «Время образования», проходящем в Подмосковье.



Как отметил Кравцов, на днях в регионе состоялась закладка 25 новых школ. Он добавил, что Подмосковье также показывает положительные результаты по качеству образования, регион поднялся с 12 на 6 место в рейтинге по данному критерию.

В свою очередь министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев назвал команду Подмосковья, занимающуюся цифровизацией образования, одной из самых сильных в России. В настоящее время регион участвует в ряде пилотных проектов, направленных на цифровизацию образовательной среды, отмечает «Радио 1».

