Почти 90 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2022 году
В 2022 году 88 тысяч школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Москве. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в этом году большинство выпускников предпрофессиональных классов московских школ выбрали на ЕГЭ свои профильные предметы.
«Сейчас 94% выпускников инженерных и 92% выпускников IТ-классов будут сдавать экзамен по профильной математике. Некоторые из них также выбрали информатику. В медицинских классах ЕГЭ по биологии собираются сдавать 88% выпускников, по химии – 79%», - сообщила Ракова.
В настоящее время в предпрофессиональных классах медицинского, инженерного, академического, кадетского, педагогического, предпринимательского, медиа- и IТ-направлений обучается более 50 тысяч человек. Школы с такими образовательными программами оснащены новейшими лабораторными комплексами и компьютерной техникой, что позволяет учащимся заниматься научными разработками.
Ракова добавила, что для подготовки к успешной сдаче экзаменов столичные школьники могут принять участие в тренировочных экзаменах по общеобразовательным предметам в формате ОГЭ и ЕГЭ в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования.
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