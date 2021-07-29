Площадки «Лето в городе» с авторскими меню появятся на 18 ярмарках Москвы

В Москве становится все больше площадок для ярмарочной торговли. Сейчас в столице выделено 125 таких мест. А вскоре к ним добавится еще 18. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На всех этих торговых точках можно будет купить свежую фермерскую продукцию и попробовать необычные блюда из авторского меню столичных ресторанов и кафе. К акции «Лето в столице» подключились более 50 заведений. Они предложат москвичам и гостям столицы необычные десерты и закуски: джемы из бекона и перца чили, варенье из вороники с черешней, дыню с беконом на гриле, японское пирожное моти и многое другое.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЯрмаркиКафеРесторан
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