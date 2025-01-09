Пискарев: В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов
Пакет законопроектов о дополнительных мерах для противодействия деструктивным шагам иноагентов и других антироссийских сил разрабатывают в Госдуме. Об этом заявил глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.
Как отметил парламентарий, пакет документов по «донастройке инструментов защиты суверенитета» находится в стадии завершения.
«В частности, речь идет о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил», — цитирует Пискарева Telegram-канал комиссии.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями иноагентов. Документ предусматривает в том числе необходимость перечисления всех доходов иностранных агентов на специальные рублевые счета, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru