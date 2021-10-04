Песков прокомментировал идею расширить практику публичных извинений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема расширения практики публичных извинений не является вопросом Кремля, сообщает ТАСС.

По его словам, извинения на камеру - это, скорее вопрос правоохранительных органов, а также «специалистов в этой области».

Ранее вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров заявил, что практика извинений на камеру является «моральным наказанием», которое поможет победить преступность, поэтому стоит распространить её по всей России.

