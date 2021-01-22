Песков прокомментировал флешмоб с портретами Путина в школах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что школьники «должны знать руководителей государства в лицо», сообщает ТАСС.

Комментируя флешмоб в соцсетях, в котором ученики школ демонстративно снимают со стен портреты президента РФ Владимира Путина, представитель Кремля заявил, что «бывают флешмобы приятные и неприятные», однако все они «как приходят, так и уходят».

Отвечая на вопрос, приятным или неприятным является флешмоб с портретами Путина, Песков отказался давать какие-либо оценки.