Песков прокомментировал флешмоб с портретами Путина в школах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что школьники «должны знать руководителей государства в лицо», сообщает ТАСС.
Комментируя флешмоб в соцсетях, в котором ученики школ демонстративно снимают со стен портреты президента РФ Владимира Путина, представитель Кремля заявил, что «бывают флешмобы приятные и неприятные», однако все они «как приходят, так и уходят».
Отвечая на вопрос, приятным или неприятным является флешмоб с портретами Путина, Песков отказался давать какие-либо оценки.
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