Первый поезд «Ласточка» отправился в Минск из Москвы
Сегодня с Белорусского вокзала впервые в Минск отправился поезд «Ласточка», передает ТАСС. Поезда будут ходить дважды в день. Время в пути будет составлять от шести часов пятидесяти минут до шести часов пятидесяти пяти минут, что примерно в полтора раза меньше, чем на других поездах в том же направлении.
До этого поезда «Ласточка» ходили только по территории России.
Россия и Белоруссия возобновили железнодорожные пассажирские перевозки в феврале. Тогда между странами курсировал один поезд. С 13 апреля количество поездов, отправляющихся из Минска в Москву и обратно, увеличилось.
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