Первый поезд «Ласточка» отправился в Минск из Москвы

Сегодня с Белорусского вокзала впервые в Минск отправился поезд «Ласточка», передает ТАСС. Поезда будут ходить дважды в день. Время в пути будет составлять от шести часов пятидесяти минут до шести часов пятидесяти пяти минут, что примерно в полтора раза меньше, чем на других поездах в том же направлении.

До этого поезда «Ласточка» ходили только по территории России.

Россия и Белоруссия возобновили железнодорожные пассажирские перевозки в феврале. Тогда между странами курсировал один поезд. С 13 апреля количество поездов, отправляющихся из Минска в Москву и обратно, увеличилось.

