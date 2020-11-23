Пермские медики помогли американцу в борьбе с редким аутоимунным заболеванием

Медики пермской клиники «Лимфатек» помогают американцу Алану Спенсеру бороться с редким заболеванием, вызывающим мышечную атрофию. Спенсер приехал в Пермь из Техаса этой осенью, и российским врачам уже удалось добиться значительного улучшения его состояния, сообщает RT.

Американские медики в 2015 году диагностировали Спенсеру редкое аутоимунное заболевание — миозит с включениями. При этом недуге воспаляются скелетные мышцы: на ранней стадии у больного возникают сложности с движением, начинается атрофия четырёхглавой мышцы бедра. Примерно через пять лет болезни нарушаются функции нижних конечностей, больному приходится передвигаться с помощью ходунков, а уже через десять лет он может полностью перестать двигаться.

Миозит с включениями считается неизлечимым и пока мало изучен, однако пермским медикам удалось улучшить самочувствие Алана Спенсера и подарить, по его словам, надежду на нормальную жизнь.

Ранее техасец обращался за помощью к американским специалистам одного из крупнейших мировых исследовательских центров Mayo Clinic, однако медики не смогли ему помочь. По словам врачей, они могли лишь научить Спенсера жить с его проблемами: больной уже не мог работать, потерял возможность выполнять ряд простых манипуляций, к тому же у техасца начались трудности с глотанием и работой лицевых мышц.

Друг Алана Спенсера в начале 2020 года рассказал ему о пермской клинике «Лимфатек», добавив, что российские специалисты помогли его родным в лечении различных заболеваний. Американец поначалу воспринял скептически идею лечения в российской провинции, однако всё же принял участие в вебинаре клиники, пообщался с врачами и получил заверения в том, что болезнь Спенсера можно победить.

На то, чтобы попасть в Россию, техасец потратил около семи месяцев: из-за коронавируса поездки были запрещены. Позже со Спенсером связались сотрудники российского МИД, помогли ему разрешить все вопросы и приехать в Пермь.

Местные врачи смогли добиться ремиссии миозита, однако выявили другие проблемы со здоровьем: Спенсеру диагностировали частичную блокаду сонных артерий, которая мешала полноценому кровообращению и работе головного мозга.

После курса медикаментов самочувствие Спенсера значительно улучшилось: лимфатическая система и артерии «прочистились», наладилась работа лицевых мышц. Однако дальнейшее восстановление будет идти не так быстро. Полгода американцу придётся регулярно сдавать анализы, а если понадобиться дополнительная помощь — снова приехать в пермскую клинику.

Спенсер высоко оценил работу российских врачей, отметив, что они умеют «проникать мыслью в суть вещей», и пообещал рекомендовать клинику своим согражданам, так же нуждающимся в медицинской помощи.

Как отмечает RT со ссылкой на президента «Лиги защиты врачей» кандидата медицинских наук Семёна Гальперина, медицина в России достигла мирового уровня во многих областях, и медики способны оказать квалифицированную помощь гражданам разных стран.

Специалист по медицинской реабилитации, руководитель национального центра социальной поддержки и реабилитации «Доверие» кандидат медицинских наук Александр Комаров также оценил высокий уровень российской медицины. Комаров отметил, что по доступности квалифицированной помощи Россия находится на уровне ЕС.



