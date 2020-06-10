Патрушев обвинил Запад в намерении дестабилизировать Россию

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал главных инициаторов деструктивной деятельности в России. По его словам, этим занимаются Государственный департамент Соединённых Штатов Америки, а также ведущие неправительственные организации США. Такую точку зрения Патрушев изложил в интервью газете «Аргументы и Факты».

По словам Патрушева, в число данных организаций также входит институт «Открытое общество» - фонд миллиардера Джорджа Сороса. В связи с этим Патрушев посетовал, что в своих стратегических документах Запад (в первую очередь США и НАТО) обозначает Россию как врага, отмечает RT.

По словам Патрушева, Сорос стремится формировать образ России как источника угроз безопасности, как государства, которое не соблюдает принципы международного права и моральные нормы. Для этого используются подконтрольные средства массовой информации и возможности интернета. При этом Патрушев не стал упоминать объективные факты подобных действий со стороны России, передает «Свободная пресса».

По мнению секретаря Совбеза РФ, на территории России создаётся разветвлённая сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур. Реализация ими демократических программ и проектов якобы призвана отвечать интересам западных государств, считает Патрушев.

Патрушев также предупредил, что Запад захочет внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ, отмечает Ura.ru. Секретарь Совбеза также с сожалением отметил, что западные страны финансово подпитывают несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения.

