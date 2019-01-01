Пасьянс «Косынка» включили в Зал славы видеоигр
Знаменитый пасьянс «Косынка» включили во Всемирный зал славы видеоигр. Как напоминает телеканал «360», впервые пользователи разложили карты на зеленом поле в 1990 году. Пасьянс был выпущен для того, чтобы научить владельцев компьютеров пользоваться мышью. Отмечается, что эта игра стала одним из самых популярных приложений в истории: известно, что она установлена, по меньшей мере, на миллиарде компьютеров. Любопытно, что изначально в пасьянс была встроена функция, позволяющая мгновенно заменять его на экране таблицей. Эта функция была предназначена для того, чтобы ввести в заблуждение бдительное начальство и продемонстрировать активную рабочую деятельность.
Добавим, также в Зал славы включили игры Mortal Kombat, Super Mario Kart. Они вышли в 1992 году и оказали большое влияние на развитие своих жанров — файтинг и гоночную аркаду соответственно.
Ранее НСН сообщала, что российские школьники из центра для талантливых детей «Сириус» создали мобильное приложение, которое, блокируя доступ к играм, предлагает образовательный контент и стимулирует к обучению. Также стало известно, что братья Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологды – создатели компании по разработке компьютерных игр Playrix Holding Ltd – попали в список миллиардеров Bloomberg. Их состояние оценено в 1,4 миллиарда долларов США.
При этом, как отмечает RT, годовая выручка холдинга братьев составляет по данным издания $1,2 миллиарда долларов. Их компания входит в десятку разработчиков игр на платформах iOS и Android для более чем 30 миллионов пользователей по всему земному шару.
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