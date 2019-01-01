Пасьянс «Косынка» включили в Зал славы видеоигр

Знаменитый пасьянс «Косынка» включили во Всемирный зал славы видеоигр. Как напоминает телеканал «360», впервые пользователи разложили карты на зеленом поле в 1990 году. Пасьянс был выпущен для того, чтобы научить владельцев компьютеров пользоваться мышью. Отмечается, что эта игра стала одним из самых популярных приложений в истории: известно, что она установлена, по меньшей мере, на миллиарде компьютеров. Любопытно, что изначально в пасьянс была встроена функция, позволяющая мгновенно заменять его на экране таблицей. Эта функция была предназначена для того, чтобы ввести в заблуждение бдительное начальство и продемонстрировать активную рабочую деятельность.

Добавим, также в Зал славы включили игры Mortal Kombat, Super Mario Kart. Они вышли в 1992 году и оказали большое влияние на развитие своих жанров — файтинг и гоночную аркаду соответственно.