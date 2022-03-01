Пассажиры Москвы сэкономят при оплате проезда картой «Мир»
Москвичи смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью карты «Мир» и экономить при этом 10 рублей от стоимости поездки, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что скидка будет действовать с 1 марта до 30 июня на всем транспорте.
Также сообщается, что сначала спишется полная цена поездки, а затем автоматически вернется кешбэк – в течение 30 минут.
Карту «Мир» можно загрузить в смартфон с помощью Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay.
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