Пассажиры Москвы сэкономят при оплате проезда картой «Мир»

Москвичи смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью карты «Мир» и экономить при этом 10 рублей от стоимости поездки, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что скидка будет действовать с 1 марта до 30 июня на всем транспорте.

Также сообщается, что сначала спишется полная цена поездки, а затем автоматически вернется кешбэк – в течение 30 минут.

Карту «Мир» можно загрузить в смартфон с помощью Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay.

