Памятник Сталину открыт в Волгограде

Памятник Иосифу Сталину открыт сегодня в Волгограде по случаю 140-летия советского вождя, которое официально отмечается 21 декабря. Мероприятие был организовано местным отделением КПРФ. Памятник разместили у Сталинградского обкома на фоне Знамени Победы.

Бюст был изготовлен около 70 лет назад, когда ещё был жив сам вождь. Перед открытием памятник привели в приличный вид. До этого коммунисты провели опрос в социальных сетях. Более 76% участников голосования одобрили установку монумента.

На открытии памятника несколько женщин организовали акцию протеста, сообщает Телеканал «360». Участницы пикета держали в руках плакаты с надписями «ГУЛАГу нет», «Сталин — это царь».

