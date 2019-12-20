Памятник Сталину открыт в Волгограде
Памятник Иосифу Сталину открыт сегодня в Волгограде по случаю 140-летия советского вождя, которое официально отмечается 21 декабря. Мероприятие был организовано местным отделением КПРФ. Памятник разместили у Сталинградского обкома на фоне Знамени Победы.
Бюст был изготовлен около 70 лет назад, когда ещё был жив сам вождь. Перед открытием памятник привели в приличный вид. До этого коммунисты провели опрос в социальных сетях. Более 76% участников голосования одобрили установку монумента.
На открытии памятника несколько женщин организовали акцию протеста, сообщает Телеканал «360». Участницы пикета держали в руках плакаты с надписями «ГУЛАГу нет», «Сталин — это царь».
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