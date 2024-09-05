Памятник Доктору Лизе откроют в Москве
5 сентября 202415:04
Памятник доктору, благотворителю, организатору хосписов и помощи бездомным Елизавете Глинке откроют на Сретенке 8 сентября, сообщает «Российская газета».
Автор монумента скульптор Вера Сычева.
«Это памятник не столько конкретному человеку, сколько человеческой доброте и милосердию в целом», - заявили в Фонде Доктора Лизы.
Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем.
Ранее автор фильма о работе Доктора Лизы Екатерина Рябинина приглаcила зрителей на премьеру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru