Памятник Доктору Лизе откроют в Москве

Памятник доктору, благотворителю, организатору хосписов и помощи бездомным Елизавете Глинке откроют на Сретенке 8 сентября, сообщает «Российская газета».

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Автор монумента скульптор Вера Сычева.

«Это памятник не столько конкретному человеку, сколько человеческой доброте и милосердию в целом», - заявили в Фонде Доктора Лизы.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем.

Ранее автор фильма о работе Доктора Лизы Екатерина Рябинина приглаcила зрителей на премьеру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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