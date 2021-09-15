Памфилова назвала мерзавцами заказчиков нарушений на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что организаторы нарушений на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге пока уходят от ответственности, сообщает РИА Новости.

По её словам, выявление и привлечение к ответственности заказчиков и организаторов подобных процессов, подставляющих других людей, является «одной из основных проблем».

«Я их давно назвала мерзавцами, считаю, что это мразь. К сожалению, это не в наших силах - добраться до них... Это одна из ключевых проблем, которую мы с правоохранительными органами, наблюдателями будем решать», - подчеркнула глава ЦИК.

Ранее Памфилова заявила, что рассказывать об избирательной кампании в России и присутствовать на избирательных участках в дни голосования могут, в том числе, СМИ, которые были признаны в РФ иноагентами, сообщает RT.

