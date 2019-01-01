Ozon заставят объясниться за утечку данных сотен тысяч клиентов

Роскомнадзор направит запрос интернет-магазину Ozon в связи с утечкой персональных данных более 450 тысяч пользователей, передает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркивают, что Ozon вовремя не предупредил клиентов об утечке.

Ранее РБК обнаружило базу с адресами электронной почты и паролями почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon.

OZON.ru — российский интернет-магазин, предоставляющий своим покупателям более 5 млн позиций в 20 категориях.

