Общество
OZON.ru — российский интернет-магазин, предоставляющий своим покупателям более 5 млн позиций в 20 категориях.
Ozon заставят объясниться за утечку данных сотен тысяч клиентов
10 июля23:00
Роскомнадзор направит запрос интернет-магазину Ozon в связи с утечкой персональных данных более 450 тысяч пользователей, передает «Интерфакс».
В ведомстве подчеркивают, что Ozon вовремя не предупредил клиентов об утечке.
Ранее РБК обнаружило базу с адресами электронной почты и паролями почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon.
OZON.ru — российский интернет-магазин, предоставляющий своим покупателям более 5 млн позиций в 20 категориях.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Интернет
Горячие новости
- Скрытная и с деньгами. СМИ о стюардессе, задушенной в Москве
- Чиновник, оскандалившийся при наводнении в Иркутской области, исключён из «Единой России»
- Знакомый гандболистки из РФ, утонувшей в Польше, подозревается в убийстве
- Отменённый телемост с Украиной пройдёт на российском ТВ
- В Москве загадочно пропал глава службы безопасности ОЭК