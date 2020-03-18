“Отморозки или влиятельные люди”: Лисовский высказался об убийстве Листьева
Сергей Лисовский, в прошлом известный медиаменеджер, а ныне член Совета Федерации, впервые за долгие годы высказался по поводу убийства первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева. В беседе с «Московским комсомольцем» бывший бизнесмен, которого коллеги убитого журналиста называли возможным заказчиком преступления, рассказал свою версию произошедшего.
Сергей Лисовский настаивает на том, что лично он не причастен к убийству Влада Листьева. Он признался, что в какой-то момент понял, что “нужен козел отпущения, и он на эту роль очень подходит”.
Кроме того, Лисовский подчеркнул, что уже тогда думал о мотивах совершенного преступления. По его словам, это сделали или отморозки, или влиятельные люди. Им, как убеждён Лисовский, нужно перевести стрелки, и они найдут возможность направить следствие так, чтобы подозрение пало на него. Также бывший бизнесмен отметил, что виделся с Листьевым за год до убийства во время перелета в Крым.
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Напомним, журналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. В него выстрелили дважды: первая пуля попала в предплечье, вторая – в голову. Официально преступление до сих пор не раскрыто. Ранее Лисовский был допрошен следователями и проходил по делу в статусе свидетеля.
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