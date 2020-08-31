Отец Цоя назвал выдумкой «письмо» Путину против фильма Учителя о сыне

Отец погибшего 30 лет назад лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт не подтверди, что направил письмо президенту России с просьбой запретить выход фильма режиссёра Алексея Учителя. В интервью «360» отец музыканта назвал подобные сообщения «выдумками».

Вместе с тем, Роберт Цой не знает, мог ли подобное письмо составить его внук Александр Цой. Ранее в СМИ появились утверждения, что отец и сын лидера «Кино» якобы призвали Владимира путина не допустить выхода на широкий экран картины Учителя под названием «Цой».

Издание Газета.Ru утверждало, что имеет в своё распоряжении текст этого обращения, в котором наследники культового музыканта называют фильм «пошлым зрелищем», нарушающим их права. В послании якобы отмечается, что создатели картины использовали вымышленных сведения, сплетни и скабрезные намеки.

Несмотря на такой возможный демарш, министерство культуры ранее выдало картине Учителя прокатное удостоверение. Фильм должен выйти на экраны 3 сентября. Согласно трейлеру, картина рассказывает о дне водителя автобуса, с которым столкнулся лидер «Кино» за рулем своего «Москвича». Реальные имена изменены, а все, что представлено, как происходившее в автобусе, придумано.

