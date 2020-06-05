От коронавируса в России за сутки погибли почти 150 человек

Число жертв коронавируса в России с начала пандемии превысило 5,5 тыс. человек — по состоянию на 5 июня умерли 5528 пациентов, из них 144 — за последние сутки. Такие данные привели в оперативном штабе.



Накануне, 4 июня, сообщалось о 169 жертвах. За последний день в стране выявили 8,7 тыс. новых заболевших, общее число зафиксированных случаев достигло почти 450 тысяч. Выздоровели за все время 205 тысяч человек, 8 тысяч — за минувший день, передает RT.



Тем временем в мире уже 6,6 млн зараженных COVID-19, выздоровели 2,8 млн пациентов, скончались около 400 тысяч человек, передает Ura.ru

