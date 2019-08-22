Остроумова рассказала о состоянии Гафта после больницы

Валентина Гафта выписали из больницы и перевели в реабилитационный центр. Об этом рассказал ТАСС жена актёра, народная артистка России Ольга Остроумова. О госпитализации Гафта с инсультом стало известно 7 августа.

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Через несколько дней Народного артиста РСФСР перевели из реанимационного отделения в неврологию, отмечает RT.

Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное. По словам Остроумовой, сейчас состояние сохраняется стабильным, актёру «не хуже».

Валентину Гафту 83 года, он играет на сцене Московского театра «Современник» с 1969 года. Известен также многочисленными ролями в кино.

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Фото: официальный сайт Московского театра «Современник»
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