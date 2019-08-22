Остроумова рассказала о состоянии Гафта после больницы

Через несколько дней Народного артиста РСФСР перевели из реанимационного отделения в неврологию, отмечает RT.

Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное. По словам Остроумовой, сейчас состояние сохраняется стабильным, актёру «не хуже».

Валентину Гафту 83 года, он играет на сцене Московского театра «Современник» с 1969 года. Известен также многочисленными ролями в кино.

