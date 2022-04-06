Оспоривший итоги выборов экс-кандидат в губернаторы Ищенко арестован в Приморье

Суд во Владивостоке принял решение об аресте бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края, экс-кандидата в губернаторы, учредителя строительной компании «Аврора-Строй» Андрея Ищенко. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве многоквартирного дома во Владивостоке с долевым участием собственников жилья с декабря 2016 года по июнь 2021 года.

По версии следствия, Ищенко похитил около 105 миллионов рублей у 187 дольщиков. Его задержали в понедельник на этой неделе, а накануне предъявили обвинение.

Ранее Андрей Ищенко был членом партии КПРФ. В сентябре 2018 года он в качестве кандидата от компартии принял участие в выборах губернатора Приморья, его соперником был врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией».

В ходе голосования в два тура с небольшим отрывом победил кандидат от партии власти. Ищенко заявил о фальсификациях и добился признания итогов выборов недействительными. Однако через несколько дней после первых выборов на место главы региона был назначен президентом Владимиром Путиным сахалинский губернатор Олег Кожемяко.

Ищенко публично заявлял, что Кожемяко предлагал ему взятку в размере двух миллионов долларов за то, чтобы он снялся с выборов. На видеозаписи бывший политик утверждает, что передал доказательства предложения взятки в следственные органы. Через год после выборов Андрея Ищенко исключили из КПРФ.

