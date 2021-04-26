Опубликован график отключения горячей воды в Москве
График планового отключения горячей воды в Москве опубликован на сайте мэрии столицы. Об этом сообщается на сайте городского правительства.
Отмечается, что график также доступен на сайте МОЭК (Московской объединенной энергетической компании) и в приложении «Моя Москва». По данным мэрии, сервисом проверки графика отключения воды за прошедшие 3 года использовали примерно 7,5 млн человек.
Согласно графику, отключения воды в столице начнутся с 11 мая. Продолжительность отключений не будет превышать 10 дней. За это время планируется подготовить систему водоснабжения к предстоящему отопительному сезону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru