Опрос: 64,6% россиян доверяют Путину
Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину и одобряют его работу на посту главы, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам проведенного с 28 июня по 4 июля исследования, о доверии президенту заявили 64,6% граждан. Одобряют деятельность российского лидера 59,6%. Кроме того, за тот же период 39,8% и 34,2% опрошенных соответственно оценили положительно работу премьер-министра и правительства России.
При этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 48,3% респондентов, главе ЛДПР Владимиру Жириновскому – 32,7%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,7%, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову – 24,7% опрошенных.
В опросе принимали участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru