ОП Москвы сформирует список исторических фигур для установки памятника на Лубянке

Общественная палата Москвы составит список предложений по историческим личностям для установки памятника на Лубянской площади. Об этом сообщил заместитель председателя ОП, журналист Алексей Венедиктов. По его словам, предполагается устроить голосование, чтобы пропустить перечень через максимальное число горожан.

Кроме того, предложения по установке памятника на Лубянке будут собраны через муниципалитеты. Основным механизмом сбора мнений станет портал «Активный гражданин». На голосование будет выставлен шорт-лист персон, чьи образы могут быть использованы на площади. Венедиктов считает необходимым включить в него широкий спектр фигур – от Александра Невского и Ивана III до Феликса Дзержинского и Юрия Андропова.

Ранее с просьбой вернуть памятник председателю ВЧК Дзержинскому на Лубянскую площадь обратилась группа литераторов и блогеров. Под обращением, в частности, подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов. Сейчас монумент Дзержинского находится в парке «Музеон».

