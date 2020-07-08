Онищенко: Регионы рискуют остаться без денег на школьное питание

В постановлении правительства РФ о финансировании горячего питания школьников из федерального бюджета есть формулировка, из-за которой ряд регионов может лишиться такой поддержки. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Из документа следует, что если хотя бы одна школа с небольшим числом учащихся не имеет возможности организовать питание, то финансирования лишится весь регион, отметил Онищенко. При этом в России есть около 40 небольших сельских школ, где такой возможности действительно нет, сказал депутат.

По словам Онищенко, он будет настаивать на том, чтобы сгладить пункт об условиях финансирования, передаёт РИА Новости. Он напомнил, что есть также финансирование за счёт субъектов РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном горячем питании для школьников 1-4 классов 22 июня. Как сообщает Life.ru, в этом году на эти цели регионам выделят почти 22 миллиарда рублей.

