«Она не в адеквате». Адвокат Успенской о дочери певицы

«Основная претензия – это диагноз девушки. Она лечилась, у нее диагноз – шизофрения. Человек не в адеквате. Один день она обвиняет маму во всех страшных и смертных грехах, во второй день целует и обнимет. Накануне она писала, что на коленях стоит, и признает себя виноватой навечно. Такого человека в принципе нельзя было использовать в телепроекте и выдавать в эфир все, что она говорит. Не имели права. Это порча деловой идеальной репутации Успенской. Кто-то в этом заинтересован. На данный момент сумма иска составляет 30 миллионов рублей», - добавил он.

Ведущая программы на НТВ, в котором Татьяна Плаксина обвинила мать в жестоком обращении, Лера Кудрявцева лично извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир. Кудрявцева оправдалась, что не знала, кто именно станет гостем программы, а также не была в курсе психологических проблем 30-летней девушки.

