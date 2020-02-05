«Она не в адеквате». Адвокат Успенской о дочери певицы
Александр Бенхин, представляющий интересы Любови Успенской в суде, рассказал НСН детали скандального разбирательства.
Певице Любови Успенской пришлось заплатить выкуп за дочь после скандального эфира «Звезды сошлись» на НТВ, сообщает «Стархит» со ссылкой на источник в окружении артистки. Утверждается, что после ссоры дочь певицы Татьяну Плаксину специально прятали от близких в гостинице и дома у телевизионщиков. Частное детективное агентство нашло Татьяну, когда один из сотрудников телекомпании выдал информацию о ее местонахождении за 100 тысяч рублей. Источник отмечает, что адвокаты Успенской готовят 17 исков в суд.
Адвокат певицы Успенской Александр Бенхин рассказал НСН подробности разборки известной певицы с телевизионщиками.
«Основная претензия – это диагноз девушки. Она лечилась, у нее диагноз – шизофрения. Человек не в адеквате. Один день она обвиняет маму во всех страшных и смертных грехах, во второй день целует и обнимет. Накануне она писала, что на коленях стоит, и признает себя виноватой навечно. Такого человека в принципе нельзя было использовать в телепроекте и выдавать в эфир все, что она говорит. Не имели права. Это порча деловой идеальной репутации Успенской. Кто-то в этом заинтересован. На данный момент сумма иска составляет 30 миллионов рублей», - добавил он.
Ведущая программы на НТВ, в котором Татьяна Плаксина обвинила мать в жестоком обращении, Лера Кудрявцева лично извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир. Кудрявцева оправдалась, что не знала, кто именно станет гостем программы, а также не была в курсе психологических проблем 30-летней девушки.
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