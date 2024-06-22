Около 42% россиян спорят с коллегами из-за температуры кондиционера в офисе
Около 59% россиян летом предпочитают использовать в офисе кондиционеры , спасаясь от жары, следует из опроса компании Авито Работа, который есть в распоряжении НСН.
Специалисты опросили более семи тысяч сотрудников и выяснили, что с духотой в офисе сталкивается 75% респондентов. Кондиционерам отдает предпочтение 59% из них, 56% открывают окна, 30% регулярно использует вентиляторы, еще 34% спасаются прохладительными напитками, а 12% стараются работать в прохладных зонах.
Еще 42% опрошенных отметили, что когда-либо спорили с коллегами из-за регуляция температуры воздуха в офисе. В 21% случаев о подобном сообщали специалисты сферы юриспруденции.
При этом 11% россиян стараются чаще брать отгулы в летние месяцы. Подобным образом поступают сотрудники искусства, сферы развлечения и массмедиа (15%), образования и науки (17%), строительства и недвижимости (14%). Еще 22% людей берут отгул в зависимости от планов, но не чаще, чем в другие дни года, а 24% никогда так не делают.
Сотрудники, которые работают в удаленном формате, в 72% случаев предпочитают выполнять трудовые обязанности из дома. Еще 18% в летнее время года работают на даче, 17% - на природе, и 13% - в кафе. При этом молодые сотрудники до 24 лет чаще опрошенных россиян более старшего возраста выбирают работать вне дома - в кафе (22%), фитнес-центре (10%), библиотеке (8%) или коворкинге (6%).
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