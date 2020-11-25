Новый год без спиртного? В Совфеде назвали последствия «сухого праздника»

Запретить продажу алкоголя 1 и 2 января предлагает организация «Трезвая Россия». Ее глава Султан Хамзаев направил соответствующее письмо на имя руководителя Минпромторга. Мотив, понятно, благой: снизить количество обращений за экстренной помощью, традиционно высокое в эти дни.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1-2 января – дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», – говорится в письме.

В Минпромторге письмо с предложением о запрете продажи алкоголя в первые два дня Нового года не получали. Позиция министерства будет сформирована при поступлении такого обращения в установленном порядке, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Сама идея о запрете продаж спиртного 1 и 2 января, мягко говоря, спорная, хотя в ее основе вполне объяснимая тревога за человеческие жизни. Однако борьба с чрезмерным потреблением алкоголя, в том числе и на Новый год, если при этом рубить с плеча, даст результат, диаметрально противоположный искомому. На это указал и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, выступивший против предложенного запрета.

По его словам, должна быть цивилизованная торговля сертифицированной, проверенной алкогольной продукцией, а запрет лишь приведет на рынок контрафактную продукцию.

«Чем больше запретов, тем больше на рынок придет суррогатов», - пояснил свою позицию сенатор в интервью РИА Новости.

Вместе с тем, он не исключил необходимости системных мер по сокращению точек продажи алкоголя, «чтобы нельзя было купить такую продукцию, просто выйдя из подъезда».

Сомневающимся в правоте сенатора достаточно вспомнить итоги антиалкогольной кампании, развернутой первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Помимо вырубки десятков тысяч гектаров виноградников, в том числе уникальных сортов, в результате борьбы за трезвость резко выросли объемы самогоноварения, по некоторым данным до 150 миллионов декалитров за несколько лет кампании, бурный рост показали продажи клея, жидкости для очистки стекол, дихлофоса. Количество официально зарегистрированных наркоманов выросло более чем вдвое, случаи отравления алкогольными суррогатами стали исчисляться десятками тысяч.

Авторам такого рода инициатив стоит все же помнить, в чем тонкость вопроса: чем больше запретов, тем больше суррогатов.

