Новости за ночь: Полковника ФСБ из администрации президента приговорили к 4,5 годам колонии

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Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.

По данным следствия, будучи на должности старшего оперуполномоченного 11-ого отдела управления «К», который занимается раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере, Горбатов вымогал с двумя помощниками деньги у владельцев ломбардов. Угрожая им проверками со стороны ФСБ, они получил 100 тысяч долларов и ценности на сумму более одного миллиона долларов.

Согласно приговору, Горбатову запрещается на протяжении двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также он должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ».

