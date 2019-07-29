Новости за ночь: Полковника ФСБ из администрации президента приговорили к 4,5 годам колонии
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Экс-сотрудника администрации президента приговорили к 4,5 года колонии
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
По данным следствия, будучи на должности старшего оперуполномоченного 11-ого отдела управления «К», который занимается раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере, Горбатов вымогал с двумя помощниками деньги у владельцев ломбардов. Угрожая им проверками со стороны ФСБ, они получил 100 тысяч долларов и ценности на сумму более одного миллиона долларов.
Согласно приговору, Горбатову запрещается на протяжении двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также он должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Более тысячи человек эвакуировали из-за паводка в Иркутской области
Более тысячи человек, в том числе 615 детей, эвакуировано в Иркутской области за сутки из-за повышения уровня воды в реках и новых подтоплений населённых пунктов, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, в котором наблюдается самая сложная паводковая обстановка в регионе, поднялся до уровня 773 см, что превышает критическую отметку на 73 см, говорится на сайте администрации Тулуна.
Военные продолжают ликвидировать последствия паводка: очищают воду от естественных загрязнений, подвозят и выдают питьевую воду, проводят вакцинацию местного населения.
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о госязыке
Языковая политика на Украине нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации, заявил в интервью «Известиям» Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам нацменьшинств Ламберто Заньер.
По его словам, вступившей в силу на Украине с 16 июля закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят без консультаций с представителями нацменьшинств.
Заньер отметил, что ОБСЕ совместно с Министерством культуры Украины работает над устранением искажений в этом законе. В частности, ОБСЕ предлагает вместо решения всех вопросов об использовании госязыка на Украине через наказание ввести систему стимулов и поощрений.
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В конце июля температура в столичном регионе может опуститься ниже +5°C, сообщает портал «Метеовести».
Отмечается, что это будет рекордным снижением за последние 70 лет, так как за время дневная температура в Москве не опускалась ниже +15°C в конце июля.
Метеорологи пояснили, что похолодание принесет ультраполярное вторжение, которое выпадает на последние дни июля и начало августа.
По их данным, во вторник и среду на этой неделе в столичном регионе ожидается осеняя погода с температурой +13°C…+18°C днем и +4°C…+9°C ночью.
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