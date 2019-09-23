Новости за ночь: Названы регионы с самым большим ростом зарплат
Главные события ночи по версии НСН.
Стали известны регионы с самым быстрым ростом зарплат
В 2019 году зарплаты выросли во всех регионах России, но наиболее значительный рост был зафиксирован в Костромской области (14,7%), тогда как на самый медленный темп рост зарплат - в Ямало-Ненецком округе (2,3%) и Петербурге (3,2%), сообщает РИА Новости.
Также в числе лидеров оказались Тува (12,4%) Магаданская область (11,6%), Севастополь (10,9%), Сахалин (10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.
Минфин объявил о масштабных сокращениях в госсекторе
С 2020 года в России стартует программа значительного сокращения персонала в госсекторе. Об этом РИА Новости сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Реформа будет продолжаться несколько лет. Как подчеркнула Нестеренко, если не начать сокращения, зарплаты чиновников будут индексироваться только на уровень инфляции, что не позволит вывести оклады на конкурентный уровень.
Молдавия отказалась от антироссийского подхода
Кабмин и президент Молдавии договорились отказаться от антироссийского подхода, сообщил «Коммерсанту» глава республики Игорь Додон. Стороны, в частности, договорились больше не запрещать въезжать в страну российским журналистам и инвесторам.
Ранее власти Молдавии сняли ограничения на посещение республики членами российского правительства и депутатами.
Сериал «Чернобыль» получил три премии «Эмми»
Сериал компании HBO «Чернобыль» завоевал три премии «Эмми», которые выдаются за достижения в области телевидения. Награды получили режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин, сам «Чернобыль» был признан лучшим мини-сериалом.
Мэйзин, получая статуэтку, заявил, что посвящает свою победу всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Лучшим драматическим сериалом признали «Игру престолов».
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