Новости за ночь: Названы регионы с самым большим ростом зарплат

1

В 2019 году зарплаты выросли во всех регионах России, но наиболее значительный рост был зафиксирован в Костромской области (14,7%), тогда как на самый медленный темп рост зарплат - в Ямало-Ненецком округе (2,3%) и Петербурге (3,2%), сообщает РИА Новости.

Также в числе лидеров оказались Тува (12,4%) Магаданская область (11,6%), Севастополь (10,9%), Сахалин (10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.

