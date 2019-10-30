Не смешно. Сенатор и музыкант о 40-тысячной пенсии

40 тысяч рублей в месяц – что еще нужно, чтобы достойно встретить старость? Ничего, во всяком случае, участникам опроса, проведенного известным интернет-порталом по трудоустройству. По этим данным, которые приводит ТАСС, средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составлять 40 тысяч рублей.

Рассчитывать на 40-тысячные пенсии следует далеко не всем, - предупредил в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Небольшая зарплата сегодня – невысокая пенсия завтра, - заметил сенатор.

«Пенсия даётся человеку за его трудовой вклад по жизни и за то количество отчислений в пенсионную систему, которое он за свою жизнь сделал. Второй компонент, накопительный, в большей степени зависит уже от самого человека. Но мы должны понимать, что любая пенсионная система прямым образом зависит от заработной платы. Поэтому чудес в экономике не бывает, и зарплата является той базой, от которой отчисляется пенсия. Рассчитывать на высокую пенсию при зарплате в 30 тысяч нельзя, потому что от 30 тысяч 22%, которые отчисляются в пенсионную систему, это около 7 тысяч рублей».

К тому же, буквально накануне была представлена новая система пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план». Согласно этому плану, россияне должны добровольно отчислять на будущую пенсию до шести процентов своего заработка. Другими словами, государство в очередной раз подталкивает своих граждан к самостоятельному обеспечению жизни на старости лет. При том, что большинство россиян, как показывают соцопросы, не хотят делать дополнительные отчисления. Даже на собственную пенсию.

Пенсионные ожидания россиян стали предметом стихотворного комментария от музыканта Сергея Шнурова. По его наблюдению, россиянам, живущим «небогато, зато дружно», для счастья достаточно денег на лекарства, оплату проезда и поход в магазин шаговой доступности. Не без иронии, конечно, но смеяться, откровенно говоря, особо не над чем: средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера, по данным Пенсионного фонда, составляет в текущем году 15 тысяч 400 рублей.

Не мудрено, что треть участников того же опроса рассматривает в качестве основного источника дохода при достижении пенсионного возраста отнюдь не пенсию, а работу либо подработку – таковых 29% опрошенных. Еще 14% предусмотрительных сограждан рассчитывают обеспечить достойную старость личными сбережениями. А вот на государственную пенсию рассчитывают 22% респондентов. Такова в обществе доля оптимистов. Или аскетов.

