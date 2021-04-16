Названы победители конкурса «Молодые педагоги - московскому образованию»

В столице названы победители конкурса молодых педагогов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По решению жюри в номинации «Учитель-мастер» первое место заняла учитель школы №1287 Наталья Медведева. Победителем в номинации «Учитель-лидер» стал учитель школы №1520 имени Капцовых Кирилл Желябин, а команда педагогов школы №1518 стала лучшей в номинации «Профессиональный союз».

Отмечается, что этом году в конкурсе «Молодые педагоги - московскому образованию» приняли участие более 900 учителей города – в три раза больше, чем в прошлом.

Соревнование проходило в номинациях «Учитель-лидер», «Учитель-мастер» и «Профессиональный союз». В первой участникам нужно было продемонстрировать свои лидерские качества и компетенции руководителя школы. Во второй конкурсанты пытались доступно объяснить сложный материал, а в третье номинации педагоги презентовали карту социально значимого для столицы проекта. По словам директора Городского методического центра Андрея Зинина, номинации были выбраны неслучайно, а определили векторы развития для молодых педагогов столицы.

