Названа самая востребованная профессия в России

Список самых востребованных профессий в России в нынешнем году составил Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Как пишет РИА Новости, при ранжировании учитывались данные опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

В итоге первое место рейтинга, который публикует Ura.ru, заняли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог дополнительного образования для детей и взрослых, педагог-дефектолог, медсестра, бухгалтер и делопроизводитель.

Учителя-миллионеры: Престижная профессия или школьные «галеры»?

RT напоминает, что Минтруд ранее составил список профессий, которых не коснется сокращение из-за глобальной автоматизации производства. Это, в первую очередь, водители, продавцы и охранники.

Ранее руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании «HeadHunter» Наталья Данина в эфире НСН предостерегла абитуриентов и их родителей от паники из-за исчезающих профессий.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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