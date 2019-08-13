Названа самая востребованная профессия в России
Список самых востребованных профессий в России в нынешнем году составил Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Как пишет РИА Новости, при ранжировании учитывались данные опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
В итоге первое место рейтинга, который публикует Ura.ru, заняли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог дополнительного образования для детей и взрослых, педагог-дефектолог, медсестра, бухгалтер и делопроизводитель.
RT напоминает, что Минтруд ранее составил список профессий, которых не коснется сокращение из-за глобальной автоматизации производства. Это, в первую очередь, водители, продавцы и охранники.
Ранее руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании «HeadHunter» Наталья Данина в эфире НСН предостерегла абитуриентов и их родителей от паники из-за исчезающих профессий.
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