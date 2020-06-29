Назван новый срок проведения отмененной переписи населения России
Всероссийская перепись населения, которая не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 год. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил глава Росстата Павел Малков.
«Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года», - заявил он в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».
Малков добавил, что апрель 2021 года - это вполне комфортный срок для ведомства. По его словам, оно успеет качественно и хорошо подготовиться к мероприятию, а также провести необходимую информационную кампанию.
Перепись населения должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Однако в начале апреля Росстат предложил перенести мероприятие на 2021 год, напоминает «Свободная пресса».
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