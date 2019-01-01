Генетическая война. От кого правительство защищает россиян?
Биолог и ветеран ФСБ обсудили с НСН цели и последствия сбора биоматерилов россиян неизвестными.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите генетических данных россиян. Об этом сообщается на сайте кабмина. Инициативой предлагается отнести сведения, характеризующие генетические особенности человека, к персональным данным. Целью законопроекта в правительстве назвали обеспечение соблюдения конституционных прав россиян в сфере отношений, связанных с обработкой биометрических персональных данных.
Еще в начале года Роспотребнадзор предложил внести изменения в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей» и установить в качестве «предмета защиты» информацию о человеке, полученную из его биоматериала.
О защите биоматериала россиян в свое время обеспокоился президент страны Владимир Путин. В ходе заседания Совета по правам человека в октябре 2017 года глава российского государства заявил, что в разных регионах России непонятно с какой целью собирается биоматериал представителей различных этносов. По данным СМИ, сбором биоматериала россиян занимались два центра, а сами исследования проводились в Соединённых Штатах. Летом 2017 года на сайте госзакупок США появился тендер на закупку синовиальной оболочки и рибонуклеиновой кислоты (РНК) жителей России, принадлежащих к европеоидной расе. Цели сбора биоматериалов в нем указаны не были.
Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук Михаил Гельфанд разъяснил НСН, зачем это может быть нужно.
«Владимира Путина кто-то сильно обманул. Собирают данные не всех этносов страны, а только русских. Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема», - отметил ученый.
В свою очередь, член совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН предупредил о стратегическом значении биоматериалов россиян.
«Мне кажется, что попытки расшифровать коды разных этносов, скорее всего, связаны с тем, что имеется интерес к технологии воздействия на центры, отвечающие за действия конкретного лица. Войны XXII, а может и XXI века, будут вестись в сфере генетики, а не на поле боя. Мы знаем, что множество наших людей лечится в западных клиниках. Пожалуйста, бери материал, не нужно никаких для этого конспиративных действий», — сказал он.
Ранее генетик, директор Медико-генетического центра Валерий Ильинский заявил в эфире НСН, что приравнивание генетических данных к персональным ничего не изменит, но хуже от этого точно не будет.
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