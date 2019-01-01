Генетическая война. От кого правительство защищает россиян?

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите генетических данных россиян. Об этом сообщается на сайте кабмина. Инициативой предлагается отнести сведения, характеризующие генетические особенности человека, к персональным данным. Целью законопроекта в правительстве назвали обеспечение соблюдения конституционных прав россиян в сфере отношений, связанных с обработкой биометрических персональных данных.

Еще в начале года Роспотребнадзор предложил внести изменения в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей» и установить в качестве «предмета защиты» информацию о человеке, полученную из его биоматериала.

О защите биоматериала россиян в свое время обеспокоился президент страны Владимир Путин. В ходе заседания Совета по правам человека в октябре 2017 года глава российского государства заявил, что в разных регионах России непонятно с какой целью собирается биоматериал представителей различных этносов. По данным СМИ, сбором биоматериала россиян занимались два центра, а сами исследования проводились в Соединённых Штатах. Летом 2017 года на сайте госзакупок США появился тендер на закупку синовиальной оболочки и рибонуклеиновой кислоты (РНК) жителей России, принадлежащих к европеоидной расе. Цели сбора биоматериалов в нем указаны не были.

Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук Михаил Гельфанд разъяснил НСН, зачем это может быть нужно.