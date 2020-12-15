«НАШЕ Радио» поддержит борющихся с COVID медиков благотворительным концертом

Радиостанция «НАШЕ Радио» и Благотворительный фонд поддержки медицинских работников «Врачебное братство» проведут онлайн-концерт «Звуки Добра» в поддержку медиков, борющихся с эпидемией коронавируса COVID-19.

24 декабря в 20:00 в сообществе «НАШЕго радио» в социальной сети «ВКонтакте» с благодарностью и призывом о помощи выступят Найк Борзов, Светлана Сурганова, Сергей Бобунец, «LOUNA», «Маша и Медведи», «Ногу Свело!», «Конец Фильма», «Мураками», Петр Налич, Мара, Алексей Горшенев. В мероприятии поучаствуют и врачи, которые выступят с личными обращениями.

Вместе с онлайн-концертом будет организован сбор пожертвований для адресной помощи пострадавшим врачам. При участии Национальной ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования «МИР-МИО» создан механизм поддержки, позволяющий перечислять до 15% средств от продажи ряда произведённых в России музыкальных инструментов в адрес фонда помощи всему медицинскому персоналу.

«От лица музыкальной промышленности мы хотим выразить благодарность медикам, которые оказывали и продолжают оказывать помощь сотрудникам предприятий, артистам, педагогам музыкальных школ и всем, кто связан со сферой музыки», - отметил руководитель ассоциации Максим Гузинин.

