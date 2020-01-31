Нападение стаи бродячих собак на ребёнка попало на видео
Ребёнок сумел спастись бегством от стаи бродячих собак во дворе жилого дома в Тольятти. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, запись с которой выложили в одну из городских групп во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как несколько крупных собак подбегают к ребёнку на детской площадке. Мальчик был там один. Собаки атаковали его сзади, когда он что-то поднимал с земли (или, может быть, завязывал шнурки). Ребёнок сразу побежал – собаки пытались укусить его, но он не остановился. Ему удалось скрыться за припаркованными машинами, а затем забежать в подъезд.
В комментариях под видео пользователи раскритиковали зоозащитников, выступающих против отстрела бездомных животных, и потребовали принять меры для защиты людей от подобных нападений.
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