Надбавка за классное руководство в РФ будет выплачиваться отдельно
Педагоги российских школ будут получать федеральную надбавку за классное руководство в день заработной платы, но отдельной выплатой. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Виктор Басюк, выступая на общероссийском педагогическом совете.
Как пояснил замминистра, это изменение введено с целью прозрачности структуры выплат, дабы учителя понимали, что никакие надбавки предыдущего периода не были снижены или отменены. По данным Басюка, сейчас 74% российских школьных преподавателей имеют нагрузку по классному руководству, передает ТАСС.
Представитель Минпросвещения также обратил внимание на важность нематериального стимулирования классных руководителей. Со следующего года будет проводится их российский форум.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru