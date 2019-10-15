Началось прощание с космонавтом Леоновым

Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым началась в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище. Как отмечает RT, проститься с дважды героем СССР пришли сотни людей. Среди пришедших - действующие и бывшие покорители космоса, руководители российской ракетно-космической отрасли, представители правительства.

Алексей Леонов скончался в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. На его счету два исторических космических полета. В марте 1965 года Леонов первым сред землян совершил выход в открытый космос. В ходе второго полета в июля 1975 года он принял участие в первой стыковке космических кораблей разных стран: «Союза-19» (СССР) и Apollo 18 (США).

Помимо космонавтики Алексей Леонов был известен как талантливый живописец, он состоял в Союзе художников СССР, был почетным членом Российской академии художеств. Кроме того, Леонов написал ряд книг о космосе. По его произведению «Время первых» снят художественный фильм.

Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», заседание правительства Московской области началось во вторник с минуты молчания в память о легендарном космонавте. Ранее глава региона Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова. По словам губернатора, этот космонавт был «к звездам ближе всех».

