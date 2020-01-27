Началась пресс-конференция НСН на тему китайского коронавируса
Участники пресс-конференции расскажут о том, какую опасность несёт новый коронавирус России и миру, а также как защититься от опасной пандемии.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Коронавирус 2019-nCov: Новая мировая пандемия?»
Число заболевших новым смертельным коронавирусом в Китае достигло 617 человек. В связи с распространяющейся эпидемией были полностью изолированы два города: Ухань и Хуанган, а случаи заражения были зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Подозрения на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге, Австралии и даже в России. Так, в Санкт-Петербурге в больницу попал уже третий человек с подозрением на это смертельное заболевание. И если версии с заболеванием коронавируса в предыдущих двух случаях были опровергнуты, то в этот раз, диагноз пациента ещё уточняется. Всего от новой эпидемии погибли 17 человек и, предположительно, больными могут оказаться на данный момент до 1700 человек.
В ходе пресс-конференции её участники расскажут о том, какую опасность несёт новый коронавирус России и миру, а также как защититься от опасной пандемии.
Участники пресс-конференции:
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко;
Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов;
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.
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