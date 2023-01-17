В Калужской области покажут погоны маршала Жукова
Филиал Музея Победы в Калужской области в ходе выставки «Холодная звезда» покажет посетителям архивные фотографии, документы и маршальские погоны Георгия Жукова. Об этом пресс-служба музея сообщила агентству ТАСС.
Представители пресс-службы сообщили, что экспозиция выставки будет приурочена к 80-летию присвоения Георгию Жукову звания Маршала Советского Союза и 80-летию победы в Сталинградской битве. Погоны Жукова музею передала его правнучка Варвара Ерохина.
Выставка продлится с 18 января по 28 февраля. Среди экспонатов будут представлены личные вещи Жукова и грамота от Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Маршала Советского Союза. Также гости музея ознакомятся с картой и альбомом боевых действий Юго-Западного фронта в Сталинградской битве, принадлежавшими прославленному полководцу.
По словам заведующей калужским филиалом Музея Победы Натальи Шмаковой, Жукову одному из первых присвоили маршальское звание за время ВОВ — 23 января 1943 года, менее чем за две недели до полной капитуляции 6-й армии Паулюса и иных гитлеровских формирований в Сталинграде. Полководец активно участвовал в разработке плана операции «Уран» по окружению фашистской группировки.
Ранее автомобиль ЗИС-110В, якобы принадлежавший советскому маршалу Георгию Жукову, выставили на продажу на портале Avito за 45 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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