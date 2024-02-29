На востоке Москвы началось строительство двух жилых корпусов по реновации
В Москве в районе Богородское на Открытом шоссе началось строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2026 году», - рассказал глава департамента.
Из 555 квартир 9 оборудуют для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника. Первые этажи зданий отведут для служебных и хозяйственных помещений.
Оба корпуса оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Вход в здание и пол вестибюля на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, что важно для семей с детьми дошкольного возраста и инвалидов.
Рядом со зданиями обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»
- «Ростех» восстановит выпуск самолетов ДРЛО А-50
- Программу маткапитала продлят до 2030 года
- Путин поручил снизить до 7% уровень бедности в РФ к 2030 году
- Путин поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки
- Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Семья»
- Путин призвал сделать многодетные семьи философией жизни общества
- Балицкий: Вопросов об остановке Запорожской АЭС нет
- Глава ВОЗ заявил о гибели 30 тысяч человек в секторе Газа
- «Несут бред просто какой-то»: Путин об обвинениях России в нападении на Европу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru