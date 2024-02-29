На востоке Москвы началось строительство двух жилых корпусов по реновации

В Москве в районе Богородское на Открытом шоссе началось строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2026 году», - рассказал глава департамента.

Из 555 квартир 9 оборудуют для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника. Первые этажи зданий отведут для служебных и хозяйственных помещений.

Оба корпуса оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Вход в здание и пол вестибюля на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, что важно для семей с детьми дошкольного возраста и инвалидов.

Рядом со зданиями обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха.

