На ВДНХ обнаружен спрятанный горельеф
Скрытый ранее горельеф обнаружили во время реставрации 64-го павильона ВДНХ. Аналог объемного изображения существует в Санкт-Петербурге на станции метро «Нарвская». Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Скульптурная композиция "Праздничный Ленинград" находится в торце круглого зала. На нем изображено шествие горожан у Финляндского вокзала. Это один из двух сохранившихся скульптурных горельефов ВДНХ - то есть большая редкость. Над ним работал целый коллектив именитых мастеров», - пояснил Собянин.
Он напомнил, что прежнее название 64-го павильона было «Ленинград и Северо-Запад», а позже «Оптика». После завершения реставрации в нем откроют выставочное пространство «РЖД».
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