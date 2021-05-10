«На уровне Мексики». Абрамченко оценила переработку мусора в России

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что к 2030 году в России планируется в два раза сократить объём захоронений отходов, сообщает «Интерфакс».



По её словам, в планах также перейти к полной сортировке отходов и переработке вторичных материальных ресурсов, а также использованию их в сельском хозяйстве, промышленности и ЖКХ.



Абрамченко отметила, что пока же до 90% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России отправляется на мусорные полигоны и подлежит захоронению.



«Пока мы находимся на уровне Мексики и Бразилии», - подчеркнула вице-премьер.

Ранее группа ученых из университета Делавэра (США) нашли способ как переработать пластик обратно в топливо, сообщает телеканал «МИР 24». Способ основан на гидрокрекинге и не требует большого количества энергии - все процессы происходят при температуре кухонной духовки.

