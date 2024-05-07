На участке магистрали в Новой Москве построят 10 пешеходных переходов

Строительство десяти пешеходных переходов на участке магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» начали в Москве, рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что семь пешеходных переходов будут подземные, а три – надземные. Завершение работ по строительству планируется в феврале 2026 года.

Реализация проекта поможет увеличить пропускную способность автотранспорта за счет движения без светофоров. Помимо этого, жители смогут удобно и безопасно пересечь дорогу в Северном и Южном Бутове.

Согласно проекту, будут также построены и реконструированы дороги длиной 14 км и возведена 345-метровая эстакада в сторону улицы Поляны. На Варшавском шоссе появится тоннель, протяженностью 451 метр и два путепровода – через пути МЦД-2 и на пересечении с Расторгуевским шоссе. Уточняется, что готовность участка составляет 6%.

