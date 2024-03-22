На станции московского метро «Университет Дружбы Народов» началась отделка потолка

На станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро начали оформление потолка платформы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строители приступили к монтажу потолочных панелей и решеток вентиляции на предварительно установленные подсистемы», - добавил он.

По словам Бочкарева, в проекте предусмотрена отделка потолка крупноформатными алюминиевыми панелями со светло-синими и светло-зелеными кессонами, в которых затем разместят светильники.

Уточняется, что уже завершено монтирование панелей на стены с названием станции. Также на объекте разместили два ряда колонн, оформленных мрамором. Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, общая готовность архитектурно-отделочных работ оценивается более чем на две трети.

«Инженерная начинка станции также выполнена в значительной мере – смонтированы эскалаторы, проложено порядка 600 километров электрокабеля, свыше 15 километров трубопровода и более четырех километров систем вентиляции», – заявил он.

Параллельно ведется укладка асфальта и плитки на наземной территории будущей станции.

В зоне ответственности холдинга «Мосинжпроект» девять станций участка Троицкой линии метро. В будущем она позволит соединить платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что строительство станции «Университет Дружбы Народов» улучшит транспортное обслуживание для жителей районов Коньково и Обручевский.

