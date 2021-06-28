На Москву обрушился суперливень
В Москве в понедельник днем начался сильный ливень.
К 13:00 небо над столицей потемнело, льет дождь, грохочет гром, сверкают молнии и бушует сильный ветер.
По данным СМИ, это происходит сразу в нескольких районах города.
Как сообщало РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос», в понедельник в Москве ожидается «суперливень», который принесёт в столицу до 70% месячной номы осадков.
Ожидается, что наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны подтопления.
Столичное управление МЧС РФ объявило 28 июня экстренное предупреждение. По данным ведомства, в отдельных районах Москвы сегодня ожидаются сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 23 м/с.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru