На Москву обрушился суперливень

В Москве в понедельник днем начался сильный ливень.

К 13:00 небо над столицей потемнело, льет дождь, грохочет гром, сверкают молнии и бушует сильный ветер.

По данным СМИ, это происходит сразу в нескольких районах города.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос», в понедельник в Москве ожидается «суперливень», который принесёт в столицу до 70% месячной номы осадков.

Ожидается, что наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны подтопления.

Столичное управление МЧС РФ объявило 28 июня экстренное предупреждение. По данным ведомства, в отдельных районах Москвы сегодня ожидаются сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 23 м/с.

