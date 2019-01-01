На митинг оппозиции на Трубной площади пришло 15 человек

Несмотря на пиар в соцсетях и многочисленные призывы прийти на третий день несанкционированных протестных митингов пришло всего 15 человек.

Ранее, так называемые «оппозиционные» кандидаты выводили сотрудников своих штабов, но во вторник, в назначенное время не пришли даже они.

Сами кандидаты кроме Яшина, были заняты на итоговых избирательных комиссиях, и их сотрудники без команды не вышли на Трубную площадь.

Напомним, в первый день в митинге и незаконном шествии с попыткой штурма Мосгоризбиркома участвовало до тысячи человек. В понедельник на Трубную площадь вышли до 500 сотрудников штабов кандидатов. Во вторник не пришел никто.

В понедельник, несмотря на то, что сотрудники Яшина устроили драку с членами движения «СЕРБ», полиция задержала только пострадавших.

