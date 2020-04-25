На краудсорсинг-платформе Правительства Москвы появился новый раздел

Новый раздел под названием «Идеи жителей реализованы городом» открылся на краудсорсинговой платформе правительства Москвы crowd.mos.ru.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, участники краудсорсинговых проектов часто присылают фотографии своих реализованных идей, поэтому возникла идея создать специальный раздел, в котором пользователи могут видеть результаты своей активности.

Платформа crowd.mos.ru функционирует с 2014 года. За это время горожане предложили более 104 тысяч идей, из которых около четырёх тысяч эксперты отобрали для реализации. Больше всего фотографий пользователи прислали для разделов «Московский библиотеки» и «Московские поликлиники» (2015 год), а также «Музеи Москвы» (2018 год).

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ФОТО: pixabay.com
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