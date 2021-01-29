На индексацию соцвыплат в РФ направят 435 млрд рублей

На индексацию социальных выплат с 1 февраля планируется направить 435 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Почти на 5% вырастет ежемесячная денежная выплата, которую получают федеральные льготники.

Также вырастет до 1212 рублей стоимость набора услуг, который получают эти категории граждан.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндексацияЛьготы
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