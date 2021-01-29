На индексацию соцвыплат в РФ направят 435 млрд рублей
29 января 202112:04
На индексацию социальных выплат с 1 февраля планируется направить 435 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.
Почти на 5% вырастет ежемесячная денежная выплата, которую получают федеральные льготники.
Также вырастет до 1212 рублей стоимость набора услуг, который получают эти категории граждан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru